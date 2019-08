Vergunning of melding bij woning arbeidsmigrant in Someren

Veel schade na brand in schuur in Elsendorp: bewoners aangrenzen­de woning ongedeerd

16:12 ELSENDORP - In een schuur aan de Ripseweg in Elsendorp is donderdagmiddag rond 13.30 uur brand uitgebroken. De brandweer meldde rond 14.10 uur dat de brand geblust was. Er was geen asbest betrokken.