Vergunning superstal voor 1344 koeien in Asten-Heusden verleend

Laatste vergunning

Dit is de laatste te verlenen vergunning die nodig is om de bouw van een melkrundveebedrijf voor 1344 melkkoeien aan de Slobeendweg 5 in Heusden mogelijk te maken. Eerder is een omgevingsvergunning eerste fase verleend. Deze betrof het wijzigen van de inrichting, voorheen de milieuvergunning.

De omgevingsvergunning eerste fase is inmiddels onherroepelijk. Daarnaast is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Die vergunning, waarin de gevolgen voor natuurgebieden wordt beoordeeld, is eerder ook afgegeven door de provincie. Er is door een inwoner bij de provincie een verzoek ingediend om de vergunning in te trekken. Hierop is nog geen beslissing genomen door het college van Gedeputeerde Staten.