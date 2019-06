Vergunning voor huisvesten arbeidsmigranten in Deurne maximaal tien jaar

Waarom niet alle twee een vergunning? Dat komt omdat er in Deurne tussen twee locaties een vastgesteld aantal meters moet zitten. De regel kan vooralsnog niet op ieders instemming leiden in de Deurnese politiek. Want waarom zou je als ondernemer een bak met geld investeren in een fatsoenlijk onderkomen als de papieren na tien jaar waardeloos worden?

Schaarse vergunning

Volgens de gemeente kan het niet anders omdat het hier gaat om een zogenaamde schaarse vergunning. Hij is schaars omdat Deurne het totale aantal arbeidsmigranten (na goedkeuring van de raad maximaal 3.237) wil spreiden. Om die reden moet de afstand tussen opvanglocaties tot 100 arbeidsmigranten minimaal 250 meter zijn en bij meer dan honderd arbeidsmigranten minimaal 500 meter. Hierdoor is het aantal beschikbare vergunningen in aantal beperkt. In 2016 is door een uitspraak van de hoogste bestuursrechter bepaald dat een gemeente aan mogelijke gegadigden gelijke kansen moet bieden om in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning. De gemeente laat in een reactie verder weten dat uit navraag naar voren is gekomen dat ‘binnen een periode van tien jaar een investering minimaal is terugverdiend’.