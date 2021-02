Vergunningen nieuwe Aldi in Deurne gaan niet door de shredder

DEURNE - Een domper voor de buurtbewoners die tegen de komst van een Aldi als buurman zijn. Deurne trekt de twee vergunningen voor een nieuwe supermarkt in Deurne niet in. Ze blijven geldig, zo heeft de gemeente laten weten aan de buurt en hun advocaat.

Vijf buurtgenoten droegen de gemeente in januari op om de twee vergunningen voor de nieuwe supermarkt weer in te trekken. Volgens hun advocaat Lars Pronk is de toestemming die Aldi kreeg om een winkel te openen niks meer waard, omdat het bedrijf de naastgelegen boerderij niet kan kopen.

Die boerderij zou met de grond gelijk worden gemaakt om van het perceel een parkeerterrein te maken. De supermarktondernemer dacht de koop van de boerderij was afgehamerd, maar de rechter besliste onlangs anders. Het koopcontract is niet legaal.

Rijp voor papierversnipperaar

Volgens advocaat Pronk zijn de vergunningen die ze kregen nu rijp voor een papierversnipperaar. Zonder ruimte voor het verplichte aantal parkeerplaatsen voldoen ze niet aan de parkeernorm. ,,En als je niet aan die norm kan voldoen, heb je geen recht op een vergunning", liet Pronk eerder weten.

In alle twee de aanvragen staat dat Aldi kan beschikken over het perceel waarop de boerderij staat. ,,Dat is dus onjuiste informatie.” Burgemeester en wethouders kunnen vergunningen intrekken als er onjuiste informatie is verstrekt en dat is dan ook waar de vijf gezinnen om vroegen.

Het antwoord op dat verzoek is nee, zo lieten burgemeester en wethouders hen onlangs weten. Als reden daarvoor voeren ze aan dat ten tijde van de aanvraag nog niet duidelijk was dat de koop niet door zou gaan. ,,Het is aan de aanvrager om gegevens aan te dragen, zodat het college een beoordeling kan maken. Het college mag zich in beginsel daarop baseren.”

‘Geen bewijzen aangedragen’

Ook vindt het gemeentebestuur dat de bewoners eerder geen bewijzen hebben aangedragen waaruit bleek dat Aldi het pand en de gronden voor het parkeerterrein niet kon kopen. ,,Aldi heeft daarentegen wel gegevens verstrekt waaruit bleek dat er sprake was van een koopovereenkomst. Van die gegevens zijn wij uitgegaan bij de beoordeling.” Uit niets bleek dat die stukken niet klopten, aldus de gemeente.

Wettelijk is het dus juist dat ze de vergunningen hebben verleend, is de conclusie.

Sinds Aldi in 2019 aankondigde een winkel te willen openen op de hoek Veldstraat/Haageind in Deurne zijn de rapen bij een aantal bewoners gaar. Ze zijn absoluut tegen de komst van de supermarkt. Er zijn onder andere zorgen over de verkeersveiligheid in de woonwijk en geluidsoverlast.

De groep bewoners diende al bezwaren in bij de gemeente en gaat nu naar de rechtbank in Den Bosch. Aldi liet eerder weten nog steeds ernaar te streven om een filiaal in Deurne te vestigen. Het bedrijf gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die het koopcontract vernietigde.