Verhuizing gehandicapte Maarten naar Deurne verdeelt familie en ORO

De 53-jarige Maarten van Kuijk woont al vijftien jaar in woonzorgvoorziening de Hoge Hees in Beek en Donk; volgens de familie van de meervoudig gehandicapte man naar volle tevredenheid. Ze snapt dan ook niks van het voornemen van ORO hem te verhuizen naar het Rijtven in Deurne en kwam er tegen in opstand.

Met name moeder Toos, die haar zoon dagelijks bezoekt, maakt zich ernstige zorgen: ,,Maarten is erg omgevingsgevoelig. Ik denk dat de verhuizing zijn dood wordt.” Het conflict liep zó hoog op dat ORO zich genoodzaakt zag om veiligheidsmensen in te zetten op de Beek en Donkse locatie. Nadat bemiddelingspogingen door onder anderen burgemeester Frank van der Meijden mislukten, diende dinsdag een kort geding voor de rechtbank Oost-Brabant.

Centrale vraag was of Maarten van Kuijk in de Hoge Hees de voor hem benodigde zorg kan blijven ontvangen. ‘Nee’, bepleitte de raadsvrouw van ORO: ,,Naast de reguliere zorgvraag heeft Maarten in toenemende mate last van somatische problematiek en epilepsie. Dat legt een hoge druk op het team van de Hoge Hees. De locatie in Deurne is daar veel beter op ingesteld.”

Vertrouwensbreuk

De druk op het personeel wordt volgens ORO nog eens verhoogd omdat ‘de familie voortdurend op de stoel van de zorgspecialisten gaat zitten’: ,,Daardoor is een onherstelbare vertrouwensbreuk ontstaan.”

,,Het is niet eenvoudig om Maarten te verzorgen”, erkende advocaat Van der Geld namens de familie. ,,Maar zijn zorgvraag is niet toegenomen. De familie wil er alles aan doen hem te houden op de plek waar hij al vijftien jaar gelukkig is.” Van der Geld gaf ook toe dat de familieleden soms kritisch kunnen zijn: ,,Daar zijn ze zich van bewust. Ze hebben vaker gevraagd wat ze kunnen verbeteren.”

,,Het gaat hier op de eerste plaats om Maarten”, concludeerde rechter Egbert Loesberg. ,,Misschien kunnen er toch nog afspraken gemaakt worden?” Waarop hij de suggestie deed om ‘los van het ontstane conflict’ een onafhankelijk medisch onderzoek te laten doen naar de zorgbehoefte.

Geen bezoek

Na onderling overleg konden beide partijen zich hierin vinden. Daarbij werd tevens de afspraak gemaakt dat de familie gedurende de onderzoeksperiode geen bezoek aan de Hoge Hees zal brengen. Wel mag moeder Toos haar zoon bezoeken tijdens de dagbehandeling.