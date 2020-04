Verhuizing Klok en Peel naar centrum van Asten al van de baan: Politiek wil nu geen miljoenen investeren

Als de bomen tot in de hemel groeiden, dan was het vestigen van museum Klok en Peel nabij de klokkengieterij van Eijsbouts haalbaar. Nu blijft het verhuisplan bij een ambitieus, maar totaal onrealistisch plan in deze tijd blijkt uit een rondgang langs de zes politieke partijen in de gemeenteraad. Zij beslissen de komende maanden over de scenario’s: lagere ambities, gelijkblijvende ambities of verhuizen.