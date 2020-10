Verkeer afgeremd en fietsers in het licht op Astense Dijkstraat

Legionella in douches op zeven plekken in Someren en Lierop

14 oktober SOMEREN - Douchen na het sporten of zwemmen kan even niet op een aantal plekken in de gemeente Someren. Bij controle is de legionellabacterie aangetroffen op zeven accommodaties. Het gaat om de voetbalclubs SSE, SV Someren en SV Lierop, de tennisvereniging Someren-Eind, de microhal in Someren, zwembad de Diepsteeckel en sociaal cultureel centrum De Ruchte.