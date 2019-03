Verkeershinder op doorgaande weg Asten-Someren

Kijk vijf minuten bij de noodweg naast de Heesakkerweg in Asten en je weet waarom die is aangelegd. Vrachtauto’s van Raijmakers Beton en Brandenburch rijden er af en aan. De grote voertuigen kunnen wel verder rijden via de parallelweg, maar de gemeente wil die zware trucks liever niet over de klinkerweg nabij enkele woningen hebben. Dus is een kleine doorsteek gemaakt. ,,We hebben met Raaijmakers afspraken gemaakt dat hun vrachtauto’s die doorsteek gebruiken. Dan rijden ze de straat tenminste niet kapot”, licht een gemeentewoordvoerder toe.