Verkeerslichten op kruising Peeleindseweg en N272 tussen Beek en Donk en Gemert

Regio Eindhoven loopt ook twee weken voor op de woning­markt

1 april EINDHOVEN - Brabant was twee weken eerder met de corona-crisis. Die ‘voorsprong’ lijkt de regio Eindhoven ook te hebben op de woningmarkt. Na een aanvankelijke dip in de verkopen, na carnaval, toen (ver)kopers hun adem inhielden, trekt de markt in maart ‘opmerkelijk’ hard aan, zegt voorzitter Debbie Mels van de regio-NVM.