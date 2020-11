Verkeersveiligheid Dorpsstraat aangepakt bij herinrichting Kerkplein

VIDEO Auto belandt op dak en vliegt in brand in Ommel, inzittende spoorloos

7 november OMMEL - Aan de Kranenvenweg in Ommel is vrijdagnacht een eenzijdig ongeluk gebeurd. Een bestuurder raakte daar met zijn auto van de weg en belandde met zijn voertuig op zijn kop in een wei. De auto vloog in brand, de bestuurder is tot nog toe spoorloos.