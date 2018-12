Verkocht: het postkantoor van Deurne

Voor de eerste schop de grond zal raken, moet er nog het een en ander gebeuren. De inkt van de koopovereenkomst is maar net droog. De plannen en ontwerpen moeten eerst worden uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente Deurne, laat David Swinkels van BurgtBouw Projectontwikkeling weten. ,,Als zij ermee instemmen gaan we de dag erop meteen praten met omwonenden. We zullen dit proces heel erg zorgvuldig aanpakken.”

Swinkels doelt hiermee op het nabijgelegen nieuwbouwproject Lagekerk. Nog niet zo lang geleden werd dit plan na een proces van jaren en met horten en stoten goedgekeurd door de gemeenteraad. Grootste struikelblok: het aantal parkeerplekken werd niet goed geregeld in het ontwerp, zo oordeelde de Raad van State meerdere malen. Swinkels: ,,Wij gaan dat anders aanpakken.”

BurgtBouw Projectontwikkeling en Next Development aasden al langer op het Postkantoor. ,,We hebben er uiteindelijk twee jaar over onderhandeld.” Het pand ging van de hand voor 625.000 euro, aldus gegevens van het Kadaster.

Hoe het er ongeveer uit gaat zien of hoeveel woningen er komen, daar kan Swinkels nog niets over zeggen. ,,We zullen eerst met de gemeente moeten overleggen. Maar we willen er iets heel moois van maken.”