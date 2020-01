Verkoop overgebleven spullen kerk Someren-Heide levert honderden euro's op

Asten laat Gooise Nance niet los: ‘Er zit nog steeds een Brabo in mij’

11:44 BUSSUM/ASTEN - Ze is al 25 jaar weg uit Asten en heeft een mooi leven opgebouwd in het Gooi. Toch komt zangeres en tv-presentatrice Nance Coolen (46) graag terug naar haar thuis in de Peel. Eens in de twee, drie weken bezoekt ze haar vader en broer. ,,Ik mis het gemak van Asten nog wel eens.”