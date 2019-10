Verkrachter Asten kan TBS-eis verwachten

DEN BOSCH De man die verdacht wordt van een brute verkrachting in Asten, hangt tbs met dwangverpleging boven het hoofd. Zijn zaak zal pas in de lente voorkomen, maar het OM gaat ‘vooralsnog’ uit van die eis. De rechtbank stuurt hem eerst door naar het Pieter Baan Centrum.

Deskundigen die de geest van de 28-jarige man onderzochten laten in het midden of behandeling met dwangverpleging nodig is. Officier van justitie Patrick van Hees weet echter genoeg. Het zou ook tbs met voorwaarden kunnen zijn, maar in het verleden heeft de man zich zelden aan voorwaarden gehouden. Hij gaat dus uit van tbs met dwang, zo kondigde hij vrijdagochtend aan. De rechtbank wil eerst meer onderzoek voordat hij echt moet voorkomen.

Ontzetting

Alles wijst er op dat de man schuldig is. Hij duwde op een zondagnacht in april een 18-jarige vrouw van haar fiets, pakte haar gsm af, sleurde haar de bosjes in en nam haar. Hij vluchtte later weg maar liet zijn fiets achter. Die werd herkend, een speurhond liep vanaf de bosjes meteen naar zij n huis en zijn DNA zit op peuken die de politie vond. Het misdrijf zorgde voor veel onrust en ontzetting in het dorp. De Kasteellaan is donker en berucht, zo bleek.