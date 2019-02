Vermiste labradoodle uit Asten dood teruggevonden

Leegstaand klooster in Asten tijdelijk bewoond

10:14 ASTEN - Het leegstaande klooster aan de Wilhelminastraat in Asten wordt binnenkort waarschijnlijk tijdelijk bewoond. Het monumentale pand is sinds vorige week in eigendom van Stichting Gemeenschapshuis Asten. De stichting is in gesprek met een partij die het zogeheten leegstandsbeheer op zich neemt, aldus een gemeentewoordvoerster.