Vernatting Peel is onherroepelijk: Raad van State veegt bezwaren van tafel

Osteopaat geen zorgberoep en dus in lockdown: patiënt Conny heeft nu 24 uur per dag pijn

7 januari EINDHOVEN - Een APK’tje bij Anton, noemt Conny de Goey (56) uit Eindhoven haar maandelijkse ‘onderhoudsbeurt’ bij osteopaat Anton van Eijck gekscherend. Vlak voor de kerst had ze een afspraak staan, maar die ging niet door. Osteopaten staan in het rijtje van kappers en nagelstylistes: contactberoepen die vanwege de lockdown de deuren moesten sluiten. „Ik heb nu 24 uur per dag pijn.”