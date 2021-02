Vernatting van de Peel, lukt dat wel? Rekenkamer gaat het onderzoeken

Studenten van de Tilburgse universiteit doen vooronderzoek. ,,Dit is ons aangedragen door Statenleden van Brabant en Limburg. Wij vinden het interessant om een concreet gebied te hebben om te kijken of beleid werkt.” Dat zegt Ard Schilder, directeur-secretaris van de Zuidelijke Rekenkamer. ,,Ieder jaar stellen we een programma op met onderwerpen die we voor de twee provincies willen onderzoeken. Eén ervan is dit keer ‘de realisatie van natuurdoelstellingen’. Met als aandachtsgebied de Peelvenen.”

Lukt het nou om de doelstellingen te halen, dat gaat de Zuidelijke Rekenkamer bekijken. Bijvoorbeeld wat de vernatting betreft. Schilder: ,,We proberen de feiten zo helder mogelijk op tafel te krijgen. Lukt het nou, zijn ze op de goede weg. En als dingen niet lukken, waar ligt dat aan, hoe kun je het beter doen. Ander groot vraagstuk is natuurlijk de stikstofuitstoot die in dat gebied speelt. Lukt het om een gezonde leefomgeving en gezonde natuur te krijgen.”

Quote We werken in opdracht van niemand Ard Schilder, Directeur-secretaris Zuidelijke Rekenkamer.

De Zuidelijke Rekenkamer is onafhankelijk, benadrukt Schilder. ,,We werken in opdracht van niemand. Wel houden we graag rekening met onderwerpen die leven. En die maatschappelijk en beleidsmatig gezien relevant zijn. We spreken zelf van ‘verzoekonderzoek’. Er moeten wel heel goede argumenten zijn om het niet te doen. Maar dat kan dus wel, als we een verzoek niet vinden passen bij onze taak of als we andere onderwerpen belangrijker vinden.”

Onderzoek naar natuurdoelstellingen is een wat groter en complex onderwerp, weet Schilder. ,,Voor je begint moet je weten wat de thema’s zijn en de juiste vragen. Daarvoor is het goed om wat grondwerk te verrichten. Dat doen we soms zelf of we schakelen studenten in.”

Thema's die steeds terugkomen

Voor dit onderzoek zijn vijf studenten bestuurskunde van de Tilburgse universiteit gevraagd. Die zijn begin januari gestart. Een van hen is Evie Ramaekers. ,,We hebben gegevens verzameld: krantenartikelen, beleidsdocumenten, youtube-filmpjes. Die doen we door een filter: wat hebben we, wat zijn de thema’s die steeds terugkomen. Dat is ook wat we gaan aanleveren: dit zijn de onderwerpen en belangrijkste documenten waar jullie wat aan hebben voor je onderzoek.”

De studenten voren ook gesprekken met betrokkenen: ,,Ik had Erik Vink (oud-journalist, toneelschrijver) benaderd omdat hij een soort emotionele band met de Peel heeft. Verder spraken we met mensen van het waterschap en van beide provincies.”

De studenten vinden het een ‘interessante zaak’. ,,Omdat het over de provinciegrens heen gaat en dat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Eerdere opdrachten waren verzonnen. Nu hebben we echt een opdrachtgever.”

Eind maart leveren de studenten hun rapport aan. Dan gaat het onderzoeksteam van de rekenkamer aan de slag . Schilder verwacht eind van het jaar met de resultaten te komen.