Vernieuwd Varendonck Asten wordt ‘flexibel gebouw’

Laarbeeks raadslid opgestapt vanwege strafzaak man

17:32 LAARBEEK - Raadslid Harriëtte van Delden van Partij Nieuw Laarbeek (PNL) is per direct opgestapt omdat haar man verdachte is in een strafzaak in verband met het bezit van kinderporno. Haar man heeft op zijn beurt vorige week zijn functie als bestuurslid van diezelfde partij neergelegd.