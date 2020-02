Vernieuwd zwembad Gemert in september klaar: ’Sportcentrum kan er straks weer een jaar of 20 tegenaan’

Het bestaande sportcentrum aan de Vicaris van der Asdonckstraat wordt in acht fasen aangepakt, zo werd woensdagavond bekendgemaakt tijdens een korte presentatie in het horecagedeelte van Fitland.

Nieuw is dat er straks ook geboulderd kan worden, ter aanvulling op de al bestaande klimwand. Boulderen is een vorm van klimmen die als sport al een paar jaar groeiende is. Kenmerkend is dat er ongezekerd geklommen wordt tot een hoogte van maximaal 4,5 meter.

Volledig scherm Een impressie van het bouldergedeelte van Fitland, dat geïntegreerd wordt in de fitnessruimte. © Molenbroek bv

Het bestaande sportcentrum gaat van binnen flink op de schop. Volgens Maarten van Kempen, oprichter van Fitland en nog steeds eigenaar van een achttal sportcentra, twee hotels en twee welness-centra, kunnen veruit de meeste activiteiten tijdens de verbouwing dankzij een uitgekiende planning gewoon doorgaan. ,,Het wordt een prachtige accommodatie die past bij deze tijd en die er straks weer een jaar of 20 tegenaan kan.”

Het gebouw krijgt een nieuwe, grote fysiopraktijkruimte van JVDI De Fysioclub, inclusief zeven behandelkamers en een grotere oefenzaal. Daarnaast komen er een nieuwe cardioruimte, nieuwe kleedlokalen voor de sporters van Fitland, een vernieuwde fitnessruimte en bar en een nieuwe zwembadinstallatie. Het bestaande bad wordt gerenoveerd, inclusief de bijbehorende kleedkamers. Zwemverenigingen Gemertse Watervrienden en Hydra krijgen in het bad eigen opslagruimtes.

Quote Het wordt een prachtige accommoda­tie die past bij deze tijd en die er straks weer een jaar of 20 tegenaan kan. Maarten van Kempen

Beweegbare bodem

De renovatie van het bad, die voor komende zomer op de rol staat, gaat naar verwachting zo'n zeven weken duren. De beweegbare bodem wordt pas volgend jaar vervangen. Volgens Van Kempen komt dat omdat de leverancier die vloer niet eerder kon leveren. Het bad wordt ook voorzien van een lift en een zogenoemde luie trap, voor mensen die niet zo goed ter been zijn.

Fitland blijft het zwembad in elk geval de komende twintig jaar exploiteren, zo is afgesproken. Van Kempen gaat huren van Molenbroek bv, het bedrijf dat inmiddels eigenaar is van het complex. In Molenbroek bv werken bouwbedrijf Versteegden en Vast & Goed uit Erp samen. De gemeente Gemert-Bakel steekt eenmalig 2,2 miljoen euro in de renovatie van het bad en draagt daarnaast jaarlijks 185.000 euro bij in de exploitatie. De contracten waarin een en ander is vastgelegd, moeten volgens wethouder Inge van Dijk (CDA) nog wel worden getekend. Volgens haar gaat dat niet lang meer duren.

Woningen

Bouwbedrijf Versteegden heeft nog steeds de intentie om aan de westkant van het complex te bouwen. De gemeente stemde daar eerder mee in, als tenminste aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Volgens Kelly Versteegden ligt er een plan voor 34 woningen met tuin bij de gemeente, waarover beide partijen in gesprek zijn.

Fitland diende twee jaar geleden - toen ze nog eigenaar was van het complex - zelf ook al een plan in voor woningbouw rondom het sportcentrum. Toen ging het om in totaal 92 woningen. Of het Erpse bouwbedrijf ook plannen in die richting heeft, kon Versteegden gisteren nog niet zeggen. ,,Het is in elk geval nog niet concreet.”