Vernieuwde Voordeldonk in Asten opent in april 2023

Het is de formele aftrap van de samenwerking om tot een nieuwe school te komen. ,,In het voorjaar van 2022 gaat de eerste schop de grond in en de bouwtijd bedraagt ongeveer twaalf maanden”, zegt Kleukers. ,,We zetten een gebouw neer wat veertig jaar meegaat, dus we kijken ook al naar het onderwijs in de toekomst. We kunnen het makkelijk aanpassen als het onderwijs daar om vraagt.”