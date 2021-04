Vernieuwing centrum Bakel gaat van start

BAKEL - Het is de eerste stap in wat een hele serie stappen wordt: de opknapbeurt van de rotonde aan het begin van het centrum van Bakel, op de hoek van de Dorpsstraat en de Gemertseweg. Over een paar weken volgt de volgende stap: de renovatie van het Wilbertsplein in het hart van Bakel.

,,Uiteindelijk moet dat uitmonden in de bouw van een nieuwe Huiskamer voor Bakel, het nieuwe mfa. Dat zal over een paar jaar de kroon vormen op al dit werk", zegt de Gemert-Bakelse wethouder Bart Claassen (CDA), die aan het einde van de maandagmiddag het officiële startsein gaf voor het werk aan de rotonde. ,,Dan is er ook aan hele serie wensen in het dorp voldaan.”

Container vol puin

Dat startsein gaf de wethouder symbolisch door een container vol puin op een vrachtwagen te laden, de restanten van het uit bloembakken bestaande betonnen bouwwerk op de rotonde dat eerder op de dag al was afgebroken. Dat bouwwerk stond al sinds jaar en dag op de rotonde, maar was in de loop der tijd door verwaarlozing behoorlijk onderkomen geraakt.

Quote Na de opknap­beurt ziet het er allemaal wat mooier en vrolijker uit Roel Niessen, Ondernemersvereniging Bakel

De rotonde wordt nu opgeknapt met financiële steun van de ondernemersvereniging in Bakel, vertelt Roel Niessen namens deze vereniging. ,,Het was geen gezicht meer, die rotonde. Na de opknapbeurt ziet het er gelukkig allemaal wat mooier en vrolijker uit.”

Verkeersveiligheid

Er is ook aan de verkeersveiligheid gedacht: het verkeer krijgt een beter uitzicht doordat de inrichting van het middenstuk veel lager uitpakt dan het geval was. Het werk wordt uitgevoerd door de firma Adriaans Bestrating uit Milheeze, die ook het werk aan het Wilbertsplein ter hand neemt. Dat werk gaat officieel op 10 mei van start.

Aanvankelijk was er even sprake van dat het kunstwerk De Stoelen van Thijs van Kimmenade op de rotonde zou komen. Dat staat nu nog op het Wilbertsplein, maar na de herinrichting is er daar geen plaats meer voor. Plaatsing op de rotonde bleek te kostbaar, omdat er dan een verkeersbord van de ANWB zou moeten worden verplaatst, inclusief het verleggen van elektriciteitskabels.

De Stoelen

In overleg met de kunstenaar is het gemeentebestuur nu op zoek naar een andere geschikte locatie. Waarschijnlijk wordt dat de rotonde in De Rips, waar geen verkeersbord in het midden staat. Van Kimmenade laat weten daar prima mee te kunnen leven. ,,De Stoelen symboliseren de drie kerkdorpen waar de toenmalige gemeente Bakel uit bestond. En De Rips is er daar een van.”

Donderdag praat de gemeenteraad van Gemert-Bakel over de plannen voor de nieuwe Huiskamer van Bakel. Van verschillende kant zijn vragen gezet bij onderdelen van dat plan.