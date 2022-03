Verontreinigde kasteelgracht in Deurne wordt na vier jaar vertraging leeggezogen

Ze zaten in het gemeentehuis al tijden in hun maag met de verontreinigde modder. Eigenlijk wilden ze de kasteelgracht al in 2018 leegzuigen omdat het slib zich begon op te stapelen.

Maar alle plannen moesten worden gestaakt, toen de normen voor het verwerken van verontreinigde stoffen (beter bekend als PFAS) werden aangescherpt. De bagger is vervuild met N-Etfosaa, oftewel N-ethylperfluoroctaan-sulfonamidoazijnzuur, en dat hoort er niet in te zitten.

Enkele reis eindverwerker

Ondanks dat het volgens een woordvoerder van burgemeester en wethouders geen kwaad kon voor mens of dier, is er toch opgelucht gereageerd nu het slib een enkele reis kan krijgen naar een zogenaamde eindverwerker. Kurstjens uit Hedel gaat vanaf 7 maart starten met de baggerwerkzaamheden, nu de regels voor de afvoer van PFAS zijn versoepeld. Eerder zou het droppen van het slib -op bijvoorbeeld een depot op de Maasvlakte- onbetaalbaar zijn geweest.

Bittere noodzaak

De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het onderhoud is bittere noodzaak en geld ervoor werd in 2018 al weggezet, aldus de gemeente. Door het vele blad dat iedere herfst in de gracht valt en de beperkte doorstroming is er een flinke laag slib ontstaan. ,,Daardoor is de doorstroming en waterkwaliteit verder afgenomen en neemt, vooral op zomerse dagen, de kans op stankoverlast en botulisme toe.”

Hoe de schadelijke stof in de gracht terecht is gekomen, is gissen. Het is waarschijnlijk dat de kleine deeltjes via de papier- of textielindustrie door de lucht aan zijn komen dwarrelen, opperden PFAS-deskundigen eerder al. Het stofje valt ook onder PFAS; een verzamelnaam voor Per- en PolyFluor Alkyl Stoffen. Ze zijn schadelijk voor het milieu en kunnen bij hogere concentraties ook schadelijk zijn voor mensen.

Oven van 1100 graden

Het nadeel van dit soort stoffen is dat ze niet vanzelf afbreken. Schimmels kunnen er helemaal niets mee. De enige manier om ze te verteren is -tot nu toe- door ze te verbranden in een oven van 1100 graden. Baggerslib in een oven stoppen is echter niet gebruikelijk. Het ligt meer voor de hand om het af te storten op een speciale baggerstortplaats.

Om de Deurnese bagger te kunnen overladen op vrachtwagens wordt het Haageind tijdens de werkzaamheden voor de helft afgesloten, meldt de gemeente. Tijdelijke verkeerslichten regelen de doorstroming.