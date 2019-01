Verplaatsing volkstuintjes Gemert in impasse

CZ 'steekt nek uit’ met contract apotheek Asten

6:30 ASTEN - De bijzondere manier waarop in Asten huisartsen, apotheek, thuiszorg en andere zorgaanbieders samenwerken heeft een flinke steun in de rug gekregen van zorgverzekeraar CZ. Die sluit met apotheek Alphega als eerste in Nederland een meerjarencontract vanwege de ‘uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg'.