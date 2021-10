Verpleegkundige uit Lierop steekt handen uit de mouwen voor vluchtelingen op Lesbos

Van huis uit is ze verpleegkundige, daarnaast andragoog (opvoedingsdeskundige) en al jaren leidinggevende in de zorg. ,,In de basis zit delen en zorgen dus in mij, ja”, zegt de 48-jarige Ingrid van Schalen. Vanaf 23 oktober steekt ze op het vluchtelingenkamp in Lesbos de handen uit de mouwen namens hulporganisatie Because We Carry (BWC).