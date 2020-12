Verplegerskoppel uit Eindhoven gaat tussen mensen met dementie wonen

Hoge nood in Deurne? Dan heb je een probleem

10 december DEURNE - Oma is met kleindochter in een kledingzaak in Deurne. Opeens moet het meisje plassen. Ze mag vanwege de coronaregels niet naar het toilet in de winkel. Cafés zijn gesloten. In het gemeentehuis dan? Ook dicht. Met hoge nood in Deurne heb je een probleem.