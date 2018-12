‘Verplichte reclameheffing voor ondernemers Someren’

Somerense ondernemers gaan in deze feestmaand vaak met de pet rond om geld op te halen voor de aanschaf van sfeerverlichting of andere aankleding van hun winkelstraat. Veel detailhandelaren geven wat ze kwijt kunnen, maar lang niet iedereen betaalt mee. Terwijl die zogeheten freeriders wel profiteren van een mooier centrum. Steeds vaker leidt dat tot irritaties bij collega-winkeliers in bijvoorbeeld de Postelstraat, constateert OVS-voorzitter Moniek Peeters. Zij hoopt dat in 2019 een reclameheffing wordt ingevoerd. Het is een van de onderdelen uit de centrumvisie die dinsdagavond werd besproken door de lokale politiek. ,,Het is eerlijker wanneer iedereen betaalt.”