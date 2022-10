Verstrekken paspoortstickers voor werkende Oekraïense vluchtelingen verloopt moeizaam

De Brigantijn verhuist waarschijn­lijk niet van Someren naar Asten, wel meer spreiding onderwijs voor hoogbegaaf­den

SOMEREN - De kans dat basisschool De Brigantijn van Someren naar Asten verhuist is niet heel groot. Het is in elk geval niet de intentie van overkoepelend scholenbestuur Prodas. Daarentegen lijkt het onderwijs voor hoogbegaafden meer uit te waaieren over De Peel.

