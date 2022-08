Verteltheater markeert einde zomerbieb

Iets eerder al, vanaf maandag 29 augustus, hanteren de bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren weer de normale openingstijden en begint het voorlezen in alle vestigingen op woensdag om 14.30 uur.

De voorstelling over de vriendschap tussen Karel Kat en straatmuzikant Piet is 2 september in de bieb Asten te beleven van 11.30 tot 12.00 uur, in Someren vanaf 13.30 en in Helmond vanaf 15.30 uur. Entree 2,50 euro.