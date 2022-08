Vertraging voor boerin Steffi's plan om ruiterhotel te bouwen in Boekel

In een tussenuitspraak geeft de hoogste bestuursrechter Boekel zestien weken de tijd om een aantal tekortkomingen in het bestemmingsplan te herstellen. Verhagen kreeg van de gemeente al een vergunning zonder dat de gemeenteraad daarvan op de hoogte was. Reden voor de omwonenden om naar de Raad van State te stappen. Zij vrezen overlast en ze vinden dat B en W hun boekje te buiten zijn gegaan.