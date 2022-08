Vertraging voor Steffi's plan om ruiterhotel te bouwen in Boekel

VAN WEI NAAR WERELDSTAD Vinden we een dak boven ons hoofd, of slapen we straks onder de Brooklyn Bridge?

HELMOND - ED-verslaggever Sam van Ierssel gaat studeren aan de New York Film Academy, in de stad waar ze het komende halfjaar woont met haar vriend Daan. Ze schrijft een column over hun lotgevallen. Vandaag deel 3: hoe vind je een betaalbare woonstee?

12 augustus