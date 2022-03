Vertrekkende raadsleden uit Someren koninklijk onderscheiden

Van Tulden ontving zijn Koninklijke Onderscheiding vanwege het 12-jarige raadslidmaatschap. Hij is in 2006 gestart als commissielid Burger en Bestuur. Sinds 2010 was hij raadslid namens Lokaal Someren en Someren-Heide (voorheen Lijst Someren-Heide). Zijn expertise ligt vooral op het financiële vlak.

In Someren-Heide is hij bovendien een actieve vrijwilliger. Hij is onder meer penningmeester van gemeenschapshuis de Bunt en scheidsrechter voor de voetbalvereniging SVSH.

Meer vrouwen in de raad

Angeline Nagel was eveneens twaalf jaar raadslid. In de jaren negentig startte zij haar politieke carrière als bestuurslid van het CDA op regionaal en provinciaal niveau. In 1998 werd ze voorzitter van CDA Someren. Nagel had een voortrekkersrol om meer vrouwen in de raad te krijgen en te behouden. Sinds 2010 was ze de nieuwe CDA-fractievoorzitter.

Volledig scherm Angeline Nagel-Maas © Gemeente Someren