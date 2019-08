Vertrouwen in windmolenpark Someren-Heide gedaald

Ineens was daar de boodschap enkele maanden geleden. De Duitse firma energie Kontor trekt zich terug van de Nederlandse markt waardoor het Somerense windmolenplan op losse schroeven komt te staan. Zelfs nu het bedrijf een overeenkomst heeft gesloten met Prowind, is er nog geen reden tot gejuich bij Zummere Power. ,,We hadden verwacht meer betrokken te worden bij de overnamegesprekken”, zegt ZP-voorzitter Ton de Kok. ,,Dat is niet gebeurd en dat vinden we jammer. Beide bedrijven zeggen dat het plan doorgaat. We gaan nu eerst het overnamecontract bestuderen en met het nieuwe bedrijf in gesprek. Het blijft dus nog onzeker.”