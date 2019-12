Vervanging geldautomaat aan Koppelstraat in Beek en Donk nog onzeker

BEEK EN DONK - Stoelendans in Beek en Donk: accountantsbureau Fleuren betrekt begin april het pand van de Rabobank aan de Koppelstraat. De bank op zijn beurt verhuist dan naar het nieuwbouwproject Mijnheer van Thiel op het Piet van Thielplein. Maar het is nog onzeker of de geldautomaat vervangen wordt.

In het nieuwe kantoor van de Rabobank komt de geldautomaat in ieder geval niet terug. ,,We hebben daar alleen nog een advieskantoor, dat is de toekomst", legt directievoorzitter Pieter Michielsen van Rabobank Helmond Peel Noord uit. Het plan is daarom om een geldkiosk van Geldmaat, een netwerk van bank-onafhankelijke geldautomaten, te plaatsen aan de Koppelstraat ter hoogte van de St. Michaëlkerk.

,,Een container met een pinautomaat, een afstortautomaat om contant geld direct op je rekening te zetten en een sealbag automaat waar ondernemers in een afgesloten verpakking eurobiljetten kunnen storten”, legt Michielsen uit. Maar het is heel moeilijk om de vergunning nog voor 1 april rond te krijgen. ,,De gemeente wil meewerken, maar we zijn afhankelijk van de omwonenden. Als die niet meehelpen, wordt het moeilijk.”

Een andere plek zoeken is geen optie. ,,We zijn al sinds april 2018 bezig. Dit is de derde of vierde locatie. In dat geval houden we voor Beek en Donk alleen een pinautomaat op het Heuvelplein. Voor afstorten of afgeven van een seal bag moeten mensen dan naar Helmond of Gemert.”