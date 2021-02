Verveling door corona? Nee hoor! Jongeren in regio maken chillhok, kaarten, borrelplanken en cryptotips

VVV-pand in Asten wordt opge­splitst: Vastgoed Totaal opent nieuwe vestiging

8 februari ASTEN - Het pand van VVV in Asten wordt opgesplitst in twee delen. Aan de linkerzijde van het gebouw in de Burg. Wijnenstraat opent Vastgoed Totaal op 15 februari een nieuwe vestiging. De onderneming zit al in de Van der Poelstraat in Bakel.