Vervolg voor Deurnes plan om waardeloos geworden huis stoppende boer te 'redden’

Hoe druk is het in de Brabantse natuur? Checken kan voortaan met deze drukteme­ter

23 juni EINDHOVEN - Wie mede met het oog op de coronamaatregelen rustig de natuur in wil, kan voortaan eerst even nagaan hoe druk het is op pakweg de Strabrechtse Heide, Landgoed De Utrecht of de Deurnsche Peel. Toerisme-organisatie VisitBrabant heeft een ‘druktemeter’ ontwikkeld die inzichtelijk maakt waar mensen veilig kunnen recreëren.