Verwaarloosd pandje in Gemert wordt sfeervolle tattooshop

GEMERT - Architraven, plinten, lijsten, rollatten aan de plafonbalken, deur uitfrezen voor het deurbeslag, plafondplaten, deurtjes van de meterkast, isolatie… Je kunt het zo gek niet bedenken of Claudia Brouwers heeft het gemaakt, aangebracht, verbeterd of veranderd in haar mooie oude nieuwe pandje op Binderseind 21 in Gemert.

Het huisje stond jarenlang leeg tot ze bijna anderhalf jaar geleden begon met klussen. Het resultaat is een prachtige ruimte in donkerblauw en goud waar haar nieuwe tattooshop is gevestigd. Het schilderwerk deed ze ook allemaal zelf: de wanden, de kasten, het meubilair, de verwarming, het houtwerk en de blik vangende trap naar de piepkleine bovenverdieping. Bij binnenkomst komen de twee kleuren je tegemoet, heel sfeervol en nergens kitscherig.

Islamitisch patroon

De achterwand van de zware tv-kast van Marktplaats, die nu de voorkant is van haar ‘balie’, kreeg een speciale bedekking. ,,Het is een oud islamitisch patroon. Ik heb het helemaal zelf uitgetekend en toen gedigitaliseerd. Dat was heel veel werk ja…. In Uden is het met laser gesneden. Kijk, hetzelfde patroon zit in blauw ook op de radiatorkoof en in goud op de bovenste ruitjes van de voorgevel”, vertelt ze enthousiast.

De vensterbanken en keukendeurtjes heeft ze met epoxyhars en bepaalde poeders een dusdanige behandeling gegeven dat het lijkt op natuursteen. In goud.

Quote In dit oude pandje, - het middenge­deel­te stamt uit 1500! - , is werkelijk alles scheef Claudia Brouwers

,,Het plaatsen van dat keukenblok, ook van marktplaats, was nog een hele klus. In dit oude pandje, - het middengedeelte stamt uit 1500! - , is werkelijk alles scheef. De bovenkastjes konden niet hangen aan de daarvoor bestemde beugels omdat de achterwand zo scheef was. Ook dat moest ik helemaal aanpassen. Ik heb de bovenkastjes ingekort tot twintig centimeter diep en de onderkastjes tot veertig centimeter.’’

Speciale daglichtlamp

Dat ze heel handig is en twee rechterhanden heeft, is inmiddels wel duidelijk. Toch heeft ze nu en dan hulp gekregen. ,,Het elektra, het stucwerk en het tegelzetten hebben vrienden gedaan. Soms kreeg ik het in mijn eentje ook gewoon niet getild, zoals deze lamp.” Ze laat boven haar werkstoel de speciale daglichtlamp zien, gemaakt van de ring van een tafelblad en plexiglas. ,,Ik wil bij daglicht werken. Met meer dan tien jaar ervaring in tattooshops in Helmond en Tegelen wist ik precies wat ik wilde verbeteren als ik voor mezelf begon.”

Het pandje is ook van buiten een echte blikvanger. In een samen met zus Kris zelf ontworpen lettertype prijkt de naam op de ruit: Amigo. Deze bijzondere naam, Spaans voor ‘vriend’, verwijst naar D’n Amigogang aan de zijkant van het pandje die naar ‘den Amigo’ achterin leidt, in vroegere tijden een gevangenis. (het Spaanse woord ‘amigo’ betekent in Vlaanderen en Brabant sinds de tachtigjarige oorlog ‘gevangenis’).

De buitenvensterbanken hadden meerdere dikke lagen verf. Claudia heeft er een week op geschuurd totdat het fraaie Belgisch hardsteen weer tevoorschijn kwam.

Claudia is een doener en een perfectionist. ,,Eigenlijk zat ik op de opleiding interactief vormgeven, maar de hele dag achter de pc is niks voor mij. Bij mijn ex heb ik een keer een heel klein dingetje getatoeëerd. Toen wist ik het. Dit is het voor mij!”

Elke donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur kunnen klanten binnenlopen voor overleg en een afspraak. Tel 0623150550.