Verwarring over Fuse in Bakel neemt toe

Wie fietste er in 1962 met het bevrij­dings­vuur naar Eindhoven?

11 september EINDHOVEN - Volgende week komt het bevrijdingsvuur weer per fiets uit het Franse Bayeux. Dat was ook al het geval in 1962 wat op deze foto te zien is. Natuurlijk op 18 september als hier de bevrijding van Eindhoven herdacht wordt. Wie fietste er ooit mee vanuit Frankrijk en heeft daar nog bijzondere of grappige herinneringen aan? We komen graag via d.hoekstra@ed.nl met u in contact. Kijk ook op ed.nl/oudedoos voor meer foto’s.