Verzamelaars in Someren opgelet: Stickeralbum met historische foto's verkrijgbaar bij supermarkt

De Beiaard vangt Astense clubs op

10 maart ASTEN - De meeste verenigingen die gebruik maken van gemeenschapshuis De Klepel in Asten verhuizen tijdelijk naar De Beiaard. De grotere evenementen gaan in de oude Jozefkerk. De Klepel sluit op 1 juli en in september start de sloop van het verouderde dorpshuis. Er komt hierna een splinternieuw pand met twee bouwlagen voor terug. Dat zei wethouder Janine Spoor dinsdagmiddag tijdens het ondertekenen van de koopakte bij de notaris. De gemeente neemt voor 1 euro het eigendom over van Stichting Gemeenschapshuis Asten.