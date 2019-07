Verzet Deurnese wijk tegen komst Aldi: ,,Ze zijn absoluut niet welkom”

Minder water in sloten van de Biezenloop door brand in Mariahout

17:08 MARIAHOUT - Door een brand bij een agrarisch bedrijf in Mariahout donderdagavond, is het water in de zijtakken van de Biezenloop gezakt. De brandweer had voor het blussen water uit de sloten gebruikt. Momenteel is het waterschap bezig om het peil weer te doen stijgen.