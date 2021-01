Verzet groeit met geldwerving voor rechtszaak tegen plan Gemertse megastal

Aantal varkens verdubbelen

We hebben het nakijken

Raadslid Vogels juicht het toe dat de bezwaarmakers zich nu gebundeld hebben en in actie komen. ,,Als gemeenteraad zijn we door B en W feitelijk buiten spel gezet. Weliswaar heeft het college mandaat gekregen om beslissingen over dit soort zaken zelf te kunnen nemen. Maar de afspraak is ook dat als het om politiek gevoelige zaken gaat we daar wel in de raad over spreken. En dat is niet gebeurd. Wij hebben het nakijken.”