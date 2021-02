Verzet raad tegen uitbreiding megastal Gemert strandt

Gambiaanse uit Liessel is rolmodel in landelijke campagne vrijwilli­gers: ‘Ik vind het belangrijk om iets te doen’

27 januari LIESSEL - Isatou Kebbeh komt uit Gambia en woont met haar drie kinderen in Liessel. Ze wilde graag wat doen voor de maatschappij die haar zo hartelijk heeft ontvangen. Een betaalde baan is nog lastig, ook omdat ze geen opleiding heeft gevolgd. Dat is in haar thuisland niet gebruikelijk voor vrouwen. Ze doet vrijwilligerswerk op de basisschool in Neerkant. En is nu één van de van de gezichten van de landelijke campagne ‘Mensen maken Nederland'.