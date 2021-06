Verzet tegen groepswoning dementerenden: 'Geen rekening gehouden met schoolgaande jeugd’

Hogere entreeprij­zen voor openlucht­zwem­bad De Diepsteec­kel in Someren

12 juni SOMEREN - Baantjes trekken of een bommetje doen in openluchtzwembad De Diepsteeckel in Someren wordt waarschijnlijk duurder. Een meerderheid in de lokale politiek is voorstander om de entreeprijzen te verhogen.