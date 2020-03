Vespers in Mysterium zorgt in Lierop voor vrijwel volle Koepelkerk

Vijf klassiek geschoolde zangeressen en cabaretier Herman Finkers, het lijkt een vreemde combinatie. Anne-Christine Wemekamp van Wishful Singing legt uit: de groep ontdekte de muziek van Hildegard van Bingen, een non uit de 11e eeuw en ‘het leek of deze muziek voor ons was geschreven’. Wemekamp nam contact op met Herman Finkers, een specialist in gregoriaanse muziek, die net op zoek was naar zangeressen voor zijn gregoriaanse Missa in Mysterium. En dit resulteerde weer in Vespers in Mysterium, waarvan Lierop de première heeft.