‘Vier gulden en vijfendertig cent', boek over armoe van debutant Marie-Louise Goossens uit Liessel

Vergunning voor huisvesten arbeidsmi­gran­ten in Deurne maximaal tien jaar

10:49 DEURNE - Ondernemers die in Deurne arbeidsmigranten willen huisvesten, kunnen daarvoor alleen een tijdelijke vergunning krijgen. Na tien jaar vervallen de rechten. Hoe interessant is het dan nog om te investeren in goede voorzieningen, vragen politieke partijen zich af.