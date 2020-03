Vier jaar cel voor De Mortelnaar (20) die man van dichtbij in lies schoot tijdens stapavond in Germert

Tekenend is ook dat het slachtoffer, uit Boekel, zich pas een paar dagen na het incident bij de politie meldde. Pas toen had hij in de gaten dat er iets mis was in zijn onderlichaam. De kogel was niet gevaarlijk maar zat wel op een ongelukkige plek en kon er niet uitgehaald worden. Uiteindelijk verliet hij op eigen kracht het lichaam.



Hoewel van dichtbij geschoten geen poging tot doodslag. Maar het is duidelijk dat dit niet kan en toch bestraft moet worden. De schutter zette het pistool immers ook nog op het hoofd van ander uitgaanspubliek. Schieten, in het openbaar, op een drukke plek is onacceptabel. En voor hetzelfde geld was het slachtoffer veel ernstiger gewond geraakt, aldus het vonnis. Daarom legt de rechtbank vier jaar cel op. Het OM had zes jaar geëist.