Vier jubilarissen geëerd bij Badminton Club Lieshout

Tot diep in de nacht vergaderen in werkhuis bij Evi in Someren-Eind: De Gemeen­schaps­lijst bestaat inmiddels 60 jaar

SOMEREN-EIND - Someren-Eind werd in de jaren vijftig van de vorige eeuw aan zijn lot over gelaten. Er waren bijna geen sociale voorzieningen, slechte wegen en er was geen waterleiding. Remy Lammers en Evi van Lierop wilden verbetering voor hun dorp en bemoeiden zich toen met de lokale politiek. Inmiddels bestaat de door hen gestichte Gemeenschapslijst zestig jaar.

