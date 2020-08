Vier kansrijke zonnepanelenprojecten in Laarbeek

Weilanden vol met zonnepane­len, dat zien veel boeren niet zitten: ‘Gooi eerst de daken maar vol’

19 december VEGHEL/SCHIJNDEL - Lekker fietsen in het buitengebied van Schijndel, Veghel of Sint-Oedenrode en dan links en rechts overal weilanden met duizenden zonnepanelen zien verschijnen. Voor de ZLTO is dat een schrikbeeld. ,,Gooi eerst alle daken maar eens vol met zonnepanelen”, stelt voorzitter Gerard van Zutphen van de afdeling Meierij. Toch staan ondernemers in de rij, want er ligt voor 500 hectare aan aanvragen bij de gemeente Meierijstad.