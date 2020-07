Vier Lieshoutse kinderen showen ‘levensgevaarlijke’ fietsroute aan burgemeester

LIESHOUT - Hoewel hun vakantie al begonnen is, fietsten Loek, Giel en Noor Hovers en Gijs Vereijken vrijdag nog één keer naar hun school in Lieshout. Wethouder Joan Briels en burgemeester Frank van der Meijden fietsten mee over het gevaarlijke traject.

Quote Burgemees­ter Frank van der Meijden reageerde meteen, hij wilde het zelf zien Gijs Vereijken Een brug die te smal is voor fietsers. Een kruispunt met een provinciale weg waar vaak harder wordt gereden dan de toegestane 80 kilometer per uur. En sluipverkeer met te veel haast. ‘Levensgevaarlijk’, noemen Loek (10), Giel (8) en Noor (5) Hovers en Gijs Vereijken (11) de route die zij dagelijks vanuit het buitengebied van Lieshout naar basisschool De Sprankel in hun dorp fietsen. Om aandacht te vragen voor de hachelijke situaties die zij onderweg tegenkomen maakten ze een filmpje dat ze opstuurden naar burgemeester Frank van der Meijden. ,,Die reageerde meteen’’, zegt Gijs. ,,Hij wilde het zelf zien.’’

‘Onhandig gemaakt’

En dus staan de jonge initiatiefnemers vrijdagochtend met hun fiets bij de ingang van hun school, alsof het geen vakantie is. Niet veel later arriveren ook de burgemeester en verkeerswethouder Joan Briels, waarna het gezelschap op weg gaat naar de Bosrand, de buurtschap waar de kinderen wonen. ,,De auto’s komen van twee kanten en zetten soms niet eens hun knipperlicht aan’’, wijst Gijs als ze bij het eerste knelpunt gekomen zijn, de brug bij de Deense Hoek over het Wilhelminakanaal. Behalve dat de brug smal is, moet vanuit Lieshout twee keer vlak na elkaar de weg worden overgestoken. ,,Het is heel onhandig gemaakt’’, zegt Loek. ,,Ze hebben een fietspad op straat geschilderd, maar dat houdt verderop ineens op.’’

Verderop is richting de N615, waar de schoolroute de doorgaande weg tussen Nuenen en de rotonde bij Bavaria kruist. ,,Het is hier altijd druk. Het lukt vaak niet om in één keer over te steken’’, vertelt Gijs. Loek: ,,We zouden het liefst een rotonde willen of stoplichten of een tunnel.’’

Het is een moeilijk punt

Wethouder Joan Briels erkent dat het een moeilijk punt is: ,,We hebben hier al vaak over gesproken. Ook met de provincie, want die is de eigenaar van de weg.’’

Een pasklare oplossing kan hij niet bieden: ,,De vraag is of stoplichten of een rotonde het veiliger maken. Langzaam verkeer moet hier kruisen met snelverkeer. Dat levert altijd een gevaarlijk punt op.’’

Wel belooft Briels te kijken naar de inrichting van de oversteekplaats. ,,Misschien kunnen we een hekwerk plaatsen. Waardoor je automatisch voorzichtiger gaat oversteken. Op andere plekken in de gemeente werkt dat heel goed.’’