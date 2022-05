Vier rechters breken hun hoofd over uitbreiding naar kwart miljoen Deurnese kuikens: ‘Dit kun je toch geen inwoner uitleggen?’

Restaurant Bij Vrienden gaat spoedig open in oude pand De Rozario: ‘We hebben ook een kaasbiblio­theek’

HELMOND - Op de Steenweg in Helmond is vanaf half juni de nieuwe gastrobar Bij Vrienden geopend. Jolande en Jeroen Manders trekken in het markante pand, waar sterrenrestaurant De Rozario tot 2020 was gevestigd.

6 mei