Vier ton voor opknappen sportvelden in Deurne, is dat genoeg?

DEURNE - Is vier ton genoeg om hockeyclub en voetbalverenigingen voldoende te steunen bij het opknappen van buitenvelden. Wethouder Helm Verhees denkt van wel. Een deel van de Deurnese politiek heeft daar twijfels over, bleek dinsdagavond.

Bij renovatie van de toplaag van een kunstgrasveld betaalt de gemeente maximaal 130.000 euro mee. Voor natuurgras is dat 17.500 en voor de aanpak van natte velden 100.000 euro. Dan lijkt de een pot van 400.000 euro die de gemeente beschikbaar wil stellen, zo leeg te zijn. En komen lang niet alle verenigingen aan bod, zou je denken.

Voor de gek houden

Dat denken inderdaad enkele partijen. Met het CDA voorop. ,,Wij zijn mensen voor de gek aan het houden”, stelt Benny Munsters van deze oppositiepartij het scherp. ,,De hockeyclub geeft al aan dat het opknappen van één veld 320.000 euro kost.” Dan is 130.000 euro niet 50 procent zoals de regeling is bedoeld, geeft hij aan. Bij verenigingen heerst volgens hem ook de gedachte dat de vier ton niet voldoende is.

Hij deed ook huiswerk: ,,Ik heb gekeken in Helmond en Gemert. Een gerenommeerd bureau rekende uit dat renovatie van kunstgras 380.000 euro kost.”

Ook de VVD worstelt met het voorstel, bekent Mark van den Heuvel. ,,Na gesprekken met clubs kriebelt het bij mij. Ze kunnen mogelijk ook gebruikmaken van de bosa-subsidie (landelijke regeling voor bouw en onderhoud sportaccommodaties). Het is echter geen zekerheid.”

Transparant Deurne vraagt zich af waarom er geen zeven ton bij komt. ,,Dan kunnen we ook ZSV, Neerkandia en SJVV voor jaren helpen”, aldus Frank van Tilburg.

Het geld is er niet

Bram van Neerven (DOE!) heeft daar wel een antwoord op. ,,Het geld voor meer, is er niet. We moeten clubs ook niet die illusie geven. Het is uitzonderlijk dat we als gemeente in deze tijd dat bedrag beschikbaar stellen voor verbetering van velden.”

Wethouder Helm Verhees onderschrijft dat de het huishoudpotje voor komend jaar gewoonweg niet toelaat om meer te beloven. ,,We hebben gesproken met verenigingen. Daar zijn offertes uit voortgekomen. Specialisten hebben daar naar gekeken en concludeerden dat we daar mee vooruit kunnen.” Hij kan niet 'keihard toezeggen’ dat vier ton voldoende is.

Rook uit de oren

Volgens de wethouder is de 50-50 regeling door de raad eerder wegbezuinigd. Er komt nog net geen rook uit de oren van Munsters achter het computerscherm bij deze eerste digitale raadsvergadering in Deurne ooit. ,,We hebben allemaal ingestemd dat de gemeente vijftig procent betaalt. Later is daar het woord 'maximaal’ bij gekomen.

Toch stemt iedereen in met de regeling. Vier ton is beter dan niets én Helm Verhees zegt toe terug te komen als het budget niet toereikend is.