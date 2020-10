Vier vrouwen aan de top in de Peel, nou en?

Anke van Extel-Van Katwijk aan het roer in Asten: ,,Ik kan me daar thuis voelen”

21 oktober ASTEN - Er gaat opnieuw een vrouw een lokaal bestuur in de Peel leiden. Asten droeg dinsdagavond Anke van Extel-Van Katwijk naar verluidt unaniem voor als opvolger van burgemeester Hubert Vos. De 42-jarige Handelse is momenteel wethouder in Gemert-Bakel, maar kijkt uit naar een mooie, nieuwe stap in haar carrière. ,,Asten is een mooie gemeente, ik kan me daar thuis voelen en mijn gezin ook.”